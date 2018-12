'Casamos mais uma vez', celebra Jarbas Homem de Mello após trocar alianças com Claudia Raia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo já tendo celebrado sua união de oito anos durante uma viagem a Toledo, na Espanha, o casal de atores Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello decidiram tornar o relacionamento ainda mais oficial com uma pequena cerimônia neste sábado (8).

Para as daminhas da festa, Raia escolheu quatro de suas filhas da ficção: Mariana Ximenes, Paolla Oliveira, Fernanda Souza e Marcella Rica.

Passado o casório, Homem de Mello usou as redes sociais para celebrar a nova fase. "E casamos mais uma vez", escreveu ao lado de uma foto com a amada.

Em seguida, compartilhou o trecho de uma música da banda Queen: "I was born to love you with every single beat of my heart" (eu nasci para te amar, com casa batida do meu coração).

Também não faltaram palavras de carinho vindas das daminhas. "Ontem foi dia de celebrar essa noiva linda e maravilhosa que eu amo tanto", disse Ximenes em um post.

Já Souza disse que Raia é uma pessoa linda por dentro e por fora. "Um dos seres humanos mais generosos que essa Terra já viu! Meu orgulho."

Rica comparou o casório a um musical da Broadway --Raia e Homem de Mello começaram a namorar graças a parcerias feitas no teatro musical. "Mamis, você é um dos presentes mais extraordinários que Deus já me deu. que ainda veio com direito a família completa e irmãs geniais", disse.