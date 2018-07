Casas de câmbio aceitam cartão de crédito para compra de moedas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Casas de câmbio já aceitam cartão de crédito como forma de pagamento para a compra de moeda estrangeira em espécie ou no cartão pré-pago.

Nenhuma das casas consultadas pela reportagem aceita parcelamento da compra.

Na Get Money, com lojas nos shoppings Eldorado, Pátio Paulista e Ibirapuera -é possível comprar moeda estrangeira no crédito à vista. A casa não permite parcelamento.

Além do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), é cobrada uma tarifa extra de 3,5% para as compras feitas nos cartões com a bandeira Visa e Master; e 4,5%, nos da Elo.

A rede de casas de câmbio Cotação, com 17 lojas na capital paulista, também aceita cartão de crédito para a compra de papel-moeda e cartão pré-pago novo ou para fazer a recarga.

O consumidor também pode usar cartão nas compras por telefone. A taxa extra na Cotação é de 2% para todas as bandeiras.

Segundo Alexandre Fialho, diretor da Cotação, uma das vantagens de realizar a compra no cartão de crédito é que o cliente consegue pagar pelo preço da moeda na hora da compra, ainda que só vá de fato desembolsar o dinheiro no vencimento da fatura do cartão.

O preço do dólar tem variado bastante desde abril, com picos de alta desde maio.

Nesta quinta-feira (12), o dólar comercial era negociado a R$ 3,89 e o valor do dólar turismo nas casas de câmbio chegava a R$ 4,12 em espécie (com as tarifas inclusas).

Em momentos de sobe e desce da moeda estrangeira, especialistas indicam aos turistas dividirem a compra em várias etapas.

Para quem pretende viajar no fim do ano, Mathias Fischer, diretor de estratégia e inovação do site Meu Câmbio, indica comprar a moeda em dois momentos: antes da eleição, e outras duas vezes depois do pleito em outubro.

Fischer afirma que fazer a compra pelo o cartão de crédito "pode ser uma solução para assegurar a cotação em um dia de queda forte quando não se tem o dinheiro disponível na conta corrente".

Ainda assim, deve haver precaução e pesquisa dos valores e taxas cobrados.

Fischer afirma não oferecer a opção no site meucambio.com.br por causa das taxas das bandeiras, que podem chegar a 5,5%.

Além de conseguir "travar" o preço do câmbio num dia de cotação favorável, usar o cartão de crédito para comprar a moeda no Brasil é melhor do que usá-lo em lojas no exterior.

"[O cliente] tem a possibilidade de pagar o IOF de 1,1%, caso opte por levar moeda em espécie. Quando o cartão de crédito é usado no exterior, o imposto cobrado é de 6,38%", diz Fialho, diretor da Cotação.

"Além disso, a pessoa ainda pode sofrer com a variação cambial, uma vez que a taxa de câmbio cobrada é a da data de fechamento da fatura do cartão", afirma Fialho.

A reportagem também entrou em contato com a Confidence e foi informada que a venda por cartão de crédito não é permitida pelo Banco Central.

No entanto, de acordo com ofício do Banco Central de novembro de 2017, as casas de câmbio podem aceitar cartão de crédito em operações até R$ 10 mil.

O documento é uma resposta ao questionamento da Abracam (Associação Brasileira de Casas de Câmbio) sobre a compra de moeda estrangeira com cartão de crédito em casas de câmbio.

Segundo a autoridade monetária, a casa de câmbio no Brasil pode receber por meio de depósito em conta, cheque, TED e também cartão de crédito, desde que o valor não ultrapasse R$ 10 mil por cliente.