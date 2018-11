Cascavel recebe etapa decisiva da Sprint Race

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Neste sábado, (dia 17), acontece a penúltima etapa da Sprint Race 2018. O piloto de Curitiba Raphael Campos é o grande favorito ao título após uma temporada em que se manteve líder por cinco das seis etapas realizadas até agora. Por esse motivo a etapa deste final de semana que acontece em Cascavel (PR) é crucial para o piloto manter seu objetivo de título.

Com apenas 13 pontos à frente do segundo colocado Gerson Campos, Rapha foca em fazer uma etapa sem percalços e com boa somatória de pontos.

“A estratégia é sempre se manter a frente do Gerson e também conseguir uma vantagem em pontos do Turmina e Dieguinho. Para isso quero fazer uma etapa limpa como venho fazendo ao longo do ano”, comenta Rapha Campos que conta com a mentoria do primo Julio Campos, piloto da Stock Car, para a carreira no automobilismo.

SET UP FREE

Nesta etapa há um desafio maior que é o set up free do carro, ou seja, o acerto é livre para cada equipe. “Depois que o carro chega do mecânico para a pista não podemos mexer mais. Então é sempre um risco, pois se você arruma o carro para pista seca e chove não anda bem, e o inverso também pode acontecer”, explica o piloto.

Além disso, por estar na liderança, o carro de Rapha Campos ainda possui um lastro de 55 kg.

RAPHAEL CAMPOS

Desde muito pequeno a paixão por automobilismo sempre foi muito presente na vida de Raphael Campos e o que não faltaram foram incentivos e exemplos para se inspirar. Há pouco mais de um ano morando no Brasil, o piloto de 21 anos, deixou sua vida nos EUA onde morava com o pai há 13 anos, com um único objetivo: ser piloto de automobilismo. Com incentivo do primo e piloto da Stock Car Julio Campos, hoje Raphael mora e treina em Curitiba. Outro primo, Marco Campos, chegou à Fórmula 3000, porém foi vítima de um acidente fatal competindo em Paris, 1995. Raphael quer seguir o exemplo dos primos e aqui no Brasil chegar a Stock Car, bem como seguir carreira internacional.