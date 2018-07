Cássio admite falha em gol, mas reclama de suposto impedimento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o placar em 2 a 0 no segundo tempo, Cássio aceitou um chute teoricamente fácil de Reinaldo, de fora da área, e viu o jogador são-paulino ampliar para 3 a 0 a vantagem no Morumbi, em jogo disputado neste sábado – que terminou 3 a 1 para os tricolores. Já na zona mista, o goleiro corintiano reconheceu o erro e admitiu que a bola era defensável.

Em contrapartida, Cássio alertou para o impedimento de Hudson, que estava em posição irregular e, segundo ele, prejudicou a sua visão na hora do chute.

"Acabei tomando um gol defensável, mas acho que o Hudson estava impedido e ele tapou minha visão, pela regra acho que é impedimento. Era uma bola defensável no terceiro gol, mas temos que erguer a cabeça", analisou o goleiro corintiano.

Assim que sofreu o gol, Cássio tratou de pedir desculpas aos companheiros, ainda antes do reinício da partida.

No jogo passado, Cássio fez milagres e foi o grande destaque do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na Arena Corinthians.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira (25), quando recebe o Cruzeiro na Arena Corinthians, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.