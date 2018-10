Cássio confia em torcida para o Corinthians buscar virada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians não conseguiu boa apresentação nesta quarta-feira (10), em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro. Apesar da derrota por 1 a 0 no Mineirão, porém, o goleiro Cássio manteve o otimismo e pediu apoio dos torcedores para buscar o título da Copa do Brasil em casa. O reencontro das duas equipes será na próxima quarta (17), em Itaquera.

"Por conta de toda a situação, final, saímos vivos. No nosso estádio, com a nossa torcida, estará lotado. Ela vai nos empurrar para reverter o resultado. Aqui a gente buscava uma vitória ou um empate, mas a vitória com gol mínimo é um placar que podemos reverter em São Paulo", comentou Cássio.

O goleiro do Corinthians, por sinal, foi um dos melhores em campo e praticou pelo menos duas defesas importantes, ambas no primeiro tempo. Ele salvou a equipe em cabeçada à queima-roupa de Henrique, após escanteio, e também em finalização de Thiago Neves na entrada da área.

O Corinthians precisa de uma vitória por dois gols para ser campeão no tempo normal. Em caso de triunfo por placar mínimo, a decisão será nas penalidades. O Cruzeiro depende só de um empate para ser hexacampeão.