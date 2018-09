Castán pede humildade a Gabigol, que responde: "cada um fala o que quer"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Barbosa e Leandro Castán precisaram de apenas alguns segundos para trocar farpas dentro de campo e iniciar um 'duelo à parte' durante a partida entre Santos e Vasco. No intervalo e após o apito final do empate por 1 a 1 no Pacaembu, na noite desta quinta-feira (27), ambos falaram sobre o desentendimento e aproveitaram os microfones para mandar recados um ao outro.

Leandro Castán foi o primeiro, em entrevista ao canal Premiere. "Prefiro não falar nada. É um garoto. Precisa ter um pouco mais de humildade", disse o zagueiro do Vasco.

Questionado sobre as palavras do adversário, Gabigol respondeu depois do apito final, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

"Cada um fala o que quer. Respeito ele. Como ele falou coisas dentro de campo que eu prefiro não falar aqui... Se ele acha isso, não posso fazer nada", disse Gabriel.

Com o resultado, as duas equipes permanecem na mesma colocação. O Santos segue em 11º, com 33 pontos, enquanto o Vasco continua com a 16ª colocação, agora com 29.

Agora, o Santos tem apenas três dias até o próximo compromisso: domingo (30), na Vila Belmiro, contra o Atlético-PR.

Já o Vasco tem mais tempo até visitar o Paraná, na Vila Capanema – o duelo acontece às 20h de segunda-feira (1). Os jogos são válidos pela 27ª rodada da Série A.