Catherine Zeta-Jones diz que ficou devastada quando Michael Douglas foi acusado de assédio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Catherine Zeta-Jones, 49, desabafou em uma entrevista ao jornal inglês The Times sobre as acusações de assédio sexual que o seu marido, Michael Douglas, 74, sofreu no início do ano.

"Eu e as crianças ficamos profundamente devastados com essas acusações", afirmou a atriz.

Em janeiro deste ano, a jornalista Susan Braudy acusou Douglas de se masturbar na frente dela durante um encontro no fim dos anos 1980, quando ela trabalhava para a produtora dele. O ator divulgou uma nota negando o caso, mesmo antes que a notícia sobre a acusação tivesse sido publicada.

"Essa mulher apareceu do nada acusando o meu marido", disse Zeta-Jones. "Eu tive uma longa conversa com ele e com as crianças e disse a ele: 'Você entende se mais coisas como essa surgirem...'. Ele respondeu que não havia nenhuma história ali e que o tempo iria mostrar isso. E claro que sim. Não havia nenhuma prova", disse a atriz.

"Não havia nada para sustentar. Para qualquer acusação que não seja confirmada, o movimento retrocede 20 anos", avaliou a atriz sobre o #metoo.