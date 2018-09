Catherine Zeta-Jones homenageia filho por ida à faculdade

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Catherine Zeta-Jones, 48, passou por um dos momentos mais difíceis e emocionantes da maternidade. Seu filho, Dylan Michael Douglas, 18, se mudou para a faculdade. Ele estudará na Universidade Brown, em Rhode Island, nos EUA, e passará a viver nos dormitórios da instituição.

A família toda levou Dylan para a faculdade, incluindo seu pai, o ator Michael Douglas, 73, e a irmã, Carys Zeta Douglas, 15. A atriz e mãe orgulhosa postou em seu perfil no Instagram um vídeo em preto e branco ao som de "Mr. Blue Sky" feito com imagens do agora filho universitário, com o pai e dando um abraço emocionado na irmã.

Zeta-Jones acrescentou ainda um vídeo dela com o filho ainda bebê, além de fotos dele recém-nascido, com o pai e depois já mais crescido.

O vídeo acaba com uma foto dos dois e a frase "boa sorte". Na legenda, a atriz complementa o desejo dizendo que este será um excitante e esclarecedor capítulo da vida do filho.