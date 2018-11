Catia Paganote é a nova fazendeira; Evandro e Gabi continuam na roça em 'A Fazenda'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Catia Paganote venceu a prova do Fazendeiro nesta terça-feira (30) na Fazenda e, com isso, se livrou da berlinda. Ela competia pela imunidade junto dos outros dois indicados para a roça, Evandro Santo e Gabi prado, que ainda correm o risco de serem eliminados nesta quinta (1º).

A prova de sorte seguiu um sistema de pontuação surpresa. Os peões deveriam cortar a corda de um balde e pegar algumas ferraduras que estavam dentro do recipiente. Os objetos tinham cores diferentes e cada cor valia uma determinada pontuação -que só foi informada para o público.

Para complicar, os objetos recolhidos pelo participante deveriam ser divididos igualmente entre os três competidores. Com a vantagem da chama do Lampião, entregue por João Zoli, Gabi prado começou a prova com uma ferradura de cada cor.

Evandro Santo terminou a primeira fase em primeiro lugar, com 575 pontos, seguido de Gabi, com 545 e Catia, com 365, em último. Na segunda fase, o primeiro colocado deveria escolher os baldes que, dessa vez, seriam virados sobre a cabeça dos peões.

Dos três baldes, dois continham um líquido escuro e um sinalizava o vencedor com papéis picados. Evandro posicionou os participantes em baixo dos devidos baldes e se colocou em seu lugar. Ele e Gabi foram surpreendidos com a sujeira ao acionarem a corda, tornando Catia a fazendeira da semana.