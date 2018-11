Catia tem expulsão confirmada após agressão a Evandro em "A Fazenda"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-paquita Catia Panagote foi expulsa do programa A Fazenda na noite desta quinta-feira (29) por conta de uma agressão praticada contra o humorista Evandro Santo durante uma atividade realizada na última quarta (28). Essa é a segunda expulsão dessa décima edição do reality.

Cátia, que estava na roça com Evandro, foi informada da decisão da direção do programa durante a transmissão ao vivo desta quinta, embora não tenha sido mostrado. Segundo o apresentador Marcos Mion, ela "descumpriu uma regra fundamental. Nenhum peão pode agredir outro ou ameaçar a integridade física", afirmou.

A confusão começou quando os peões foram divididos em equipes para disputar um jantar japonês em uma prova de aquabol. Catia e Evandro discutiram durante todo o jogo e, em determinado momento, Catia deu um tapa na cabeça do humorista. Ela reclamava que ele estava segurando a mão dela, a impedindo de jogar.

Internautas pediram nas redes sociais a expulsão da ex-paquita, e as especulações sobre ela deixar o reality aumentaram ainda mais quando a Record anunciou a suspensão da votação que se encerraria nesta quinta. À tarde, a assessoria de Catia chegou a pedir a exibição de um suposto empurrão que Evandro teria dado nela.

A expulsão, no entanto, foi confirmada apenas à noite após Catia passar a maior parte do dia isolada dos outros peões. No anúncio, Catia já tinha sido orientada pela produção do programa a deixar a sala, não retornando mais. Evandro, por sua vez, se emocionou com o anúncio e chegou a amenizar a agressão.

Com isso, a roça desta quinta foi suspensa e a prova da chama, antecipada. Antes de começar a disputa, Mion afirmou que será a última prova do programa e resultará apenas no poder da chama azul, não haverá a vermelha. Evandro e Rafael Ilha são os peões que participação da prova.