Cauã Reymond lança coleção masculina de joias e prepara jantar com Henrique Fogaça

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Protagonista da série "Ilha de Ferro", sem data de estreia na programação da Globo, Cauã Reymond, 38, foi o escolhido para estrelar a primeira campanha masculina da Vivara, lançada nesta quarta (8) em São Paulo.

"Ficou muito feliz por ter sido convidado para representar o homem Vivara. Relógios, joias e acessórios são um meio de expressar a nossa personalidade", disse o ator, que desde os 18 anos é ligado à moda.

Cauã Reymond foi modelo por três anos e morou por algum tempo em Milão, Paris e Nova York, além de trabalhar com estilistas como Gaultier e Ferré. "Fiquei três anos como modelo, mas nunca me separei da moda. Trabalho com marcas incríveis e estou muito feliz e lisonjeado em ser o primeiro homem da Vivara."

Em 2002, ele foi chamado para interpretar o personagem Mau-Mau na novela teen "Malhação" (Globo) e, desde então, são 16 anos de Globo. No dia 22 de outubro, Reymond estará nos cinemas como dom Pedro 1° no filme "Pedro", comandado por Laís Bodanzky ("Como Nossos Pais").

Em entrevista no mês passado, Cauã Reymond afirmou que Pedro terá um olhar "não caricato e mais europeu" e mostrará um lado "que poucos conhecem" sobre o imperador. A inspiração veio da biografia escrita por Neill Macaulay, americano que lutou ao lado de Fidel na Revolução Cubana.

Será um "dom Pedro controverso": "o absolutista que era amigo das ideias liberais", o imperador que, "quando estava duro, queimava os pangarés com o selo real e vendia". Cauã, que é um dos produtores do longa, diz que Bodanzky foi chamada para dar um "olhar feminino" ao longa.

Na coleção da Vivara, o ator aparece com relógios da linha Sport Race e pulseiras da coleção Tal Pai, Tal Filho. "Adoro relógio, escapulário. Acho muito chique a campanha. Foi uma parceria com Giovanni Bianchi. Estou com um sorriso no rosto de orelha a orelha."

As pulseiras e anéis são diferentes materiais em tons sombrios e toda a linha de joias masculinas da marca estão disponíveis em ouro, prata e aço.

Com a proximidade do Dia dos Pais, o ator disse que pretende passar o dia com a filha, Sofia, de seis anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Ele afirmou ainda que será um encontro de família e que a filha é que lhe dá dicas de moda, já que ela gosta bastante.

Para celebrar o lançamento da Vivara, o ator ajudou o chef Henrique Fogaça a preparar o jantar dos convidados no Jamile Restaurante, na Bela Vista. O jurado do MasterChef, da Band, assina o cardápio do restaurante.