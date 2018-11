Cavani vê dificuldade em entrosamento com Mbappé e Neymar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista ao ex-jogador francês Christophe Gugarry, na Rádio Montecarlo, o atacante Edinson Cavani falou sobre o seu entrosamento com Mbappé e Neymar.

"Nós temos três jogadores que são tecnicamente importantes e é normal que todos queiram marcar. A função do treinador é conectar os seus jogadores, no ataque e também com a defesa. Thomas Tuchel falou com a gente, às vezes isso acontece, mas acho que não é fácil", afirmou o uruguaio.

Não é a primeira vez que Cavani demonstra uma certa insatisfação com o entrosamento com os outros atacantes do elenco. Desde que Neymar chegou ao PSG, o uruguaio e o brasileiro já protagonizaram discussões na disputa para bater faltas e pênaltis.

O camisa 9 do PSG falou sobre a dificuldade de conseguir encaixar tantas estrelas em um time. Porém, ele acredita que no fim de tudo, o trabalho dará glórias ao clube.

"Acredito que o trabalho de todos os dias, pouco a pouco, terá sucesso. Você tem que colocar as suas qualidades para a equipe. Dessa forma, podemos fazer grandes coisas, assim que entendermos, podemos fazer muito, porque dessa forma não podemos continuar", ressaltou.

No amistoso entre Brasil e Uruguai, na última sexta-feira (16), Cavani cometeu uma falta dura em Neymar, que por sua vez sentiu muitas dores no tornozelo direito. O uruguaio falou sobre isso:

"São coisas que acontecem no futebol. Somos amigos, irmãos. Mas queremos ganhar e defender sua seleção. Não fiz nada, não o encostei, fui vê-lo e disse que não havia encostado nele, só isso", esclareceu-se.

Questionado sobre quem deveria ser o vencedor do prêmio da Bola de Ouro, Cavani se demonstrou estar do lado dos atletas franceses.

"Devemos observar os últimos anos, o que todos fizeram, os títulos ganhos, as últimas temporadas. Para mim, é um francês que deve ganhar. Modric teve uma grande temporada, mas Varane ganhou a Champions e o Mundial (Copa do Mundo). Modric é finalista e teve uma grande temporada, mas Varane merece mais", concluiu.