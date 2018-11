CBF antecipa duelo entre Coritiba e Fortaleza

site oficial do Coritiba

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança de data do duelo do Coritiba com o Fortaleza pela última rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Couto Pereira.

Por ajuste na grade da televisão, a partida que seria diputada no dia 24, sábado, foi antecipada para sexta-feira (23), a partir das 19h15.

Antes disso, a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro será encerrada nos próximos dias, com mais oito partidas.