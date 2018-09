CBF atende Santos e confirma clássico contra o Corinthians para o Pacaembu

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O clássico entre Santos e Corinthians, marcado para o dia 13 de outubro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontecerá no estádio do Pacaembu, na capital paulista. Mandante do confronto, o clube santista solicitou a transferência de local à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que atendeu ao pedido e confirmou a mudança nesta terça-feira (18) em seu site oficial.

O Santos havia solicitado a alteração do mando de campo há algum tempo, mas a CBF manteve a Vila Belmiro como local na tabela que atualizou na semana passada. Com isso, o clube da Baixada Santista fez um novo pedido, e agora acabou atendido.

Antes mesmo da confirmação da CBF em seu site, o presidente José Carlos Peres já havia falado sobre a solicitação feita pelo clube. Vale lembrar que o próximo jogo do Santos como mandante, contra o Vasco, na semana que vem, também será no Pacaembu.

"O jogo estava marcado para o Pacaembu há meses. A gente já tinha pedido à CBF que mudassem. Os outros clubes têm arrecadação extraordinária. O Santos é um clube que arrecada oito e gasta doze, catorze. Bilheteria é receita", disse o presidente.

Santos e Corinthians se enfrentam às 19h do dia 13 de outubro, um sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.