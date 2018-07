CBF Camp no Bourbon Cataratas

Da redação

A Rede Bourbon firmou um acordo com a CBF School que renderá aos hóspedes mirins e amantes do futebol, experiências inesquecíveis. Tradicionalmente reconhecida por ter como um de seus importantes públicos clubes e seleções de futebol, a Bourbon tem agora a CBF School como aliada.

O Bourbon Cataratas será o primeiro a receber o evento, que acontece neste fim de semana, de sexta a domingo. Crianças e adolescentes entre seis e dezoito anos, apaixonadas pelo esporte, poderão se inscrever e ter a oportunidade de aprender as técnicas e metodologias de ensino da Escola da Seleção Brasileira de Futebol. Os interessados em participar do CBF Camp podem reservar entrando em contato diretamente com o resort, pelo telefone 45 3521-3900 ou pelo e-mail: [email protected] O pacote tem valor a partir de R$1648 e conta com duas diárias em apartamento duplo, café da manhã, jantar, cortesia de hospedagem para 2 crianças de até 11 anos e inscrição de uma criança no Camp. O pacote com as mesmas condições e inscrição para duas crianças está a partir de R$1948. A inscrição dá direito também a um kit uniforme com 1 camiseta, 1 calção e 1 meião. Para mais informações e condições do pacote, acesse: www.bourbon.com.br/highlight/camp/bourbon-cataratas-cbf-camp/