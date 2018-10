CBF confirma amistoso contra o Uruguai e procura 2º rival para novembro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira vai enfrentar o Uruguai no dia 16 de novembro, às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, confirmou nesta terça-feira (9) a CBF. A entidade ainda procura um segundo adversário para fechar o calendário de 2018.

O duelo contra os uruguaios marcará o segundo clássico sul-americano consecutivo para a equipe nacional, que sobrou diante dos rivais da Conmebol nas eliminatórias sob o comando de Tite.

A equipe pentacampeã mundial, que se concentra na Inglaterra para os jogos de outubro, enfrenta Arábia Saudita (12) e Argentina (16) nesta janela de amistosos; ambos os jogos vão ocorrer em solo saudita.

"Como planejamos desde o início do novo ciclo, chegamos a uma reta final no período de observações, do ciclo a curto prazo. Acredito que após enfrentar a Argentina, um amistoso com o Uruguai está dentro da nossa ideia de observação e preparação. São dois clássicos sul-americanos com um nível de enfrentamento muito alto", afirmou Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF.

A ideia de subir o nível, como ratificou o dirigente, deve se manter para o próximo ano. Limitado pela Liga das Nações da Uefa, competição oficial iniciada após o Mundial da Rússia, o Brasil busca times europeus para trabalhar na janela de março, a primeira de 2019.