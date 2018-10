CBF diz que árbitros envolvidos em erros passarão por 'reciclagem'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os árbitros envolvidos em erros na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro vão passar por um período de reavaliação em outras competições, informou nesta segunda-feira (01) o chefe de arbitragem da CBF, o coronel Marcos Marinho, em entrevista ao SporTV.

O dirigente citou nominalmente Dewson de Freitas, de Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro, Caio Vieira, de Santos 1 x 0 Atlético-PR, e Sávio Pereira Sampaio, de Inter 2 x 1 Vitória, como juízes que, junto aos auxiliares, passarão por essa reciclagem. A tendência é que eles trabalhem principalmente na Série B.

"Eu não gosto da palavra punição, eu risco do meu dicionário. Existe um trabalho de melhoria do árbitro. Isso é feito com os árbitros e com os assistentes. Então existem outras competições para que eles possam estar atuando novamente, para que possamos reavaliar se é o caso de voltar ou não para uma Série A, que é a competição mais importante aqui e de uma exposição muito grande", disse.

"Você vai em uma outra competição analisar e esse é o nosso trabalho com os assistentes e com os árbitros. Vão ser reavaliados, vão ser acompanhados novamente com as devidas correções que vamos passar para eles evidentemente. O Dewson, o Caio, o Sávio, e para a equipe deles, pois é um trabalho em equipe que falhou. Todos vão participar de outras competições, serão reavaliados e, se estiverem bem, voltam, se não, vão continuar lá", completou Marinho.

Dois erros claros ocorreram na rodada: as marcações de pênaltis a favor de Cruzeiro e Internacional em toques de mão ocorridos fora da grande área. No duelo entre santistas e atleticanos, um pênalti a favor do time paulista no último minuto também causou muita polêmica.