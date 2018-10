CBF frustra pedido do Grêmio e não desconvoca Everton de amistosos

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF informou ao Grêmio na quarta-feira (03) que não irá desconvocar Everton dos amistosos da seleção brasileira contra Arábia Saudita e Argentina. O atacante de 22 anos, portanto, desfalcará o Grêmio contra o Palmeiras na 29ª rodada do Brasileirão.

O Tricolor havia pedido a desconvocação do jogador, já que disputa o topo da classificação do Brasileiro. Sob ótica gremista, a saída dele, único atleta que atua no país convocado para seleção brasileira, desequilibraria a disputa.

No entanto, um comunicado oficial ao presidente Romildo Bolzan Júnior informou que o jogador irá integrar o time nacional nas partidas amistosas dos dias 12 e 16. A apresentação ocorre dia 8, para treinamentos.

Além de Everton, o Grêmio ainda perderá Kannemann, que defenderá a seleção argentina nos jogos contra Iraque, dia 11, e o Brasil, dia 16.

Everton é artilheiro do Grêmio na temporada com 17 gols e já havia se mostrado dividido entre defender a seleção pela segunda vez ou participar da importante partida com o Tricolor.