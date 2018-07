Ceará bate o Sport e conquista a primeira vitória na Série A

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No primeiro jogo do Campeonato Brasileiro após a parada para a Copa do Mundo, o Ceará derrotou o Sport por 1 a 0, nesta quarta-feira, e conseguiu sua primeira vitória em 13 rodadas disputadas. O time de Fortaleza abdicou do conforto do Castelão e mandou a partida no Presidente Vargas, estádio de dimensões menores, que conta com a proximidade da torcida. Desta forma, o time do técnico Lisca, enfim, começa a ensaiar uma reação na competição.

Com o resultado, o Ceará chega aos oito pontos, mas mesmo assim segue como o último colocado na classificação. Por sua vez, o Sport para nos 19 pontos, ainda figurando no pelotão de cima da tabela.

O primeiro tempo teve raras oportunidades de gol, com o Sport mais presente no campo de ataque do que os donos da casa. Mas o time visitante só conseguiu ameaçar a meta defendida por Everson através de disparos de fora da área, com Fellipe Bastos e Marlone.

Na etapa final o Ceará inverteu o domínio de posse de bola e finalmente conseguiu chegar à área do Sport, usando as laterais. Desta forma, o gol não demorou a acontecer. Aos 8 minutos, Felipe Azevedo alçou da esquerda e encontrou a cabeça de Arthur, que passou por trás da marcação para finalizar com liberdade.

O gol entusiasmou a torcida no Presidente Vargas, e o time da casa respondeu em campo, mantendo a pressão sobre o Sport. Mas, alguns minutos depois, o Ceará recuou e passou a administrar na defesa a sua primeira vitória na Série A, correndo poucos riscos.

O melhor da partida foi Arthur, que jogou apenas 45 minutos, mas mesmo assim saiu de campo como o destaque. O atacante do Ceará mudou o ritmo do setor ofensivo do time mandante com muita correria, procurando pelos espaços vazios e atalhos cedidos pela marcação do Sport. No gol de cabeça mostrou senso de oportunismo e garra.

O pior foi Marlone, que não esteve em uma noite inspirada. No primeiro tempo errou uma finalização de perna esquerda. Depois, na etapa final, perdeu duas bolas no meio-campo e proporcionou contra-ataques do Ceará. Assim, aos 17 minutos acabou substituído por Rodrigo.

Depois do compromisso desta quarta-feira, as duas equipes nordestinas voltarão a atuar em alguns dias pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, o Sport recebe o Fluminense na Ilha do Retiro, em Recife. Já na segunda o Ceará visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre.

CEARÁ

Everson; Arnaldo, Luiz Otávio, Tiago Alves, João Lucas; Fabinho, Richardson (Valdo), Juninho; Reina (Eduardo Brock), Éder Luís (Arthur), Felipe Azevedo. T.: Lisca

SPORT

Magrão; Raul Prata, Léo Ortiz, Ernando (Max), Sander; Fellipe Bastos, Gabriel, Michel Bastos, Marlone (Rodrigo); Rogério, Rafael Marques (Carlos Henrique).

T.: Claudinei Oliveira

Estádio: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Juiz: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Gol: Arthur, aos 8min do segundo tempo