Ceará bate Paraná em casa e se distancia da zona de rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ceará manteve dois sonhos vivos nesta quinta-feira (22), no Castelão, com vitória por 1 a 0 sobre o já rebaixado Paraná. O resultado deixa a equipe a quatro pontos de distância da zona de rebaixamento e alimenta as chances matemáticas de vaga na Copa Sul-Americana.

Na tabela da Série A, com o fim desta 36ª rodada, o Vozão tem os mesmos 42 pontos do Fluminense, 13º colocado e último time do grupo que dá acesso ao torneio continental; são quatro a mais que o Sport, primeiro da zona de queda com 38. Restam seis pontos em disputa.

A equipe cearense só deve lamentar o fato de que o Vasco venceu o São Paulo por 2 a 0, nesta mesma noite, e também chegou a 42 pontos. A Chapecoense, que bateu o Sport por 2 a 1, agora tem 40.

A bola parada definiu o triunfo do Ceará. Aos 32 do primeiro tempo, Jesiel girou no chão para fazer o corte, tocou na bola com o braço e cometeu pênalti. Juninho bateu com calma, no canto direito do gol, e marcou o único da partida aos 33 minutos.

O que se viu no Castelão foi um jogo morno. O Ceará teve posse da bola, mas mostrou dificuldade para criar qualquer jogada de perigo; quando conseguiu, aos 23 e aos 28 do primeiro tempo, Richard fez boas defesas -à queima-roupa, a segunda impressionou.

Nas duas últimas rodadas, o Ceará visita o Atlético-PR no dia 25 de novembro, e se despede desta temporada em 2 de dezembro, quando recebe o Vasco. O Paraná, já rebaixado, vai ao Rio para enfrentar o Botafogo na segunda (26) e encara o Inter em casa no dia 2.

CEARÁ

Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio, Felipe Jonatan; Edinho, Juninho, Ricardinho, Calyson (Cardona); Leandro Carvalho (Felipe Azevedo), Arthur (Ricardo Bueno). T.: Lisca

PARANÁ

Richard; Wesley Dias, Jesiel (René), Charles, Igor; Leandro Vilela, Alex Santana, Jhonny Lucas (Alesson), Juninho (Kessley); Andrey, Felipe Augusto. T.: Dado Cavalcanti

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Cartões amarelos: Calyson (Ceará); Alesson (Paraná)

Gol: Juninho, aos 33min do primeiro tempo