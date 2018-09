Ceará bate Vitória no Castelão e dorme fora da zona de rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ceará deu mais um passo para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Lisca bateu o Vitória por 2 a 0 neste sábado (15), fez a festa de um ótimo público no Castelão e deixou, ao menos provisoriamente, a temida zona da degola.

Com o resultado, os alvinegros aparecem na 15ª colocação, com 27 pontos, e agora torcem contra Vasco, Botafogo, Chapecoense e Sport para terminarem fora dos quatro últimos do torneio pela primeira vez desde a terceira rodada. O time baiano, por outro lado, vê o fim de uma série invicta de quatro jogos - nos quais inclusive não havia sofrido gols - e agora é o 12º, com 29 pontos.

As duas equipes nordestinas voltam a campo no domingo da semana que vem, dia 23. O Ceará vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, enquanto o Vitória recebe o Botafogo em mais um confronto direto contra a zona do rebaixamento.

CEARÁ

Everson, Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Edinho, Richardson e Calyson (Eduardo Brock); Juninho Quixadá (Arnaldo), Arthur (Pedro Ken) e Leandro Carvalho. T.: Lisca

VITÓRIA

Ronaldo, Jeferson, Aderllan, Ramon e Fabiano; Léo Gomes, Rodrigo Andrade, Bryan (Rhayner), Marcelo Meli (Lucas Fernandes) e Neílton (André Lima); Léo Ceará. T.: Paulo César Carpegiani

Estádio: Estádio Castelão, em Fortaleza (Ceará)

Cartões amarelos: Samuel Xavier e Luiz Otávio (CEA); Aderllan e Jeferson (VIT)

Gols: Calyson (CEA), aos 27 min, e Samuel Xavier (CEA), aos 3 min do segundo tempo.