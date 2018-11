Ceará busca fôlego contra o rebaixado Paraná

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ceará caiu de rendimento nas últimas rodadas, mas tem nesta quinta-feira (22) uma grande chance de se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time dirigido por Lisca enfrenta o lanterna Paraná Clube, às 21h (de Brasília), no estádio Castelão.

O time de Fortaleza não vence há quatro partidas e só marcou dois gols nesse período. Por isso, voltou a correr risco de cair para a segunda divisão. Um triunfo sobre o já rebaixado Paraná, porém, lhe daria fôlego para as duas rodadas finais.

O único desfalque do time cearense é o volante Richardson, que está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Fluminense. Edinho fica em seu lugar formando dupla com Juninho na proteção à defesa. Outra mudança é a entrada de Ricardinho em lugar de Felipe Azevedo.

Um fator importante para o Ceará se recuperar é a torcida. Em geral, o Castelão fica lotado para as partidas do time alvinegro, e dessa vez não deve ser diferente.

“A torcida tem feito a diferença. Eles sabem que o jogo contra o Paraná é difícil até pelo os últimos jogos deles. Eles compraram a briga, sabem que têm de apoiar o tempo todo. Foi assim contra a Chapecoense e o Internacional”, afirmou o lateral Samuel Xavier.

O Paraná, que apenas cumpre tabela, tem como grande motivação a preparação do time para a temporada 2019. Apesar da má campanha, o time de Dado Cavalcanti evoluiu nas últimas rodadas e só perdeu uma vez em cinco jogos. A equipe chega para esse confronto após ter segurado o líder Palmeiras em um empate por 1 a 1, em Londrina.

CEARÁ

Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio, Felipe Jonatan; Juninho, Edinho, Ricardinho; Leandro Carvalho, Arthur, Calyson. T.: Lisca

PARANÁ

Richard; Wesley Dias, Jesiel, René Santos, Igor; Leandro Vilela, Alex Santana, Alesson; Juninho (Silvinho), Andrey, Rafael Grampola. T.: Dado Cavalcanti

Estádio: Castelão, em Fortaleza

Horário: 21h desta quinta

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)