Ceará e Atlético-MG se encaram com ânimos opostos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ceará e Atlético-MG encerram a 31ª rodada do Brasileiro em duelo nesta segunda-feira (29), a partir das 20h, no Castelão.

Na briga contra o rebaixamento, a equipe nordestina chega ao compromisso em alta, já que bateu justamente o maior rival dos atleticanos, o Cruzeiro, por 2 a 0, em pleno Mineirão, em partida adiada na última quarta (24).

Com os resultados da rodada, os cearenses seguem fora da zona da degola, na 15ª colocação, mas empatados em pontos (34) com os dois times logo abaixo, América-MG e Chapecoense.

Já o Atlético figura na parte de cima tabela, mas chega ao jogo com o moral em baixa. Em fase irregular, os mineiros vêm de derrota para o Fluminense, por 1 a 0, logo na estreia de Levir Culpi, contratado para substituir Thiago Larghi.

Na manhã do sábado (27), atleticanos ainda foram à porta do CT para protestar contra a diretoria e jogadores. À tarde do mesmo dia, o Santos, em sétimo lugar, venceu o Fluminense e empatou em pontos (46) com o Atlético, que abre a zona de pré-classificação à Libertadores.

Os dois times terão novidades no jogo. O técnico Lisca confirmou Juninho Quixadá entre os titulares do Ceará. Já o Atlético terá Leo Silva, que cumpriu suspensão, de volta, além de Hulk na lateral esquerda, no lugar do suspenso Fábio Santos.

CEARÁ

Éverson; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves e João Lucas; Richardson, Juninho, Calyson e Juninho Quixadá; Leandro Carvalho e Arthur. T.: Lisca

ATLÉTICO-MG

Victor; Emerson, Léo Silva, Maidana e Hulk; Adilson, Elias, Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira. T.: Levir Culpi

Estádio: Castelão, em Fortaleza

Horário: 20h deste segunda

Juiz: Wagner Reway (MT)