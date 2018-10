Ceará e Botafogo empatam e se embolam contra degola

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No conhecido "jogo de seis pontos", Ceará e Botafogo não saíram do 0 a 0, nesta segunda-feira (15), no estádio Castelão, em Fortaleza. Os donos da casa estiveram muito próximo de marcar, mas o artilheiro do time, Arthur, perdeu pênalti ainda no primeiro tempo. O resultado não é bom para nenhuma das duas equipes, que seguem na luta contra o rebaixamento.

Com o empate, o Botafogo chegou aos 35 pontos e se manteve na 12ª posição do Campeonato Brasileiro. O time carioca volta a campo no sábado, quando receberá o Bahia, no Engenhão.

O Ceará, por sua vez, chega aos 31 pontos, ganha a 17ª posição -com uma partida a menos que seus concorrentes-, mas permanece na zona de rebaixamento. O time visita o Palmeiras, no domingo, no Pacaembu.

O Ceará iniciou o jogo em cima do Botafogo tentando fazer valer o mando de campo. O time do técnico Lisca fez pressão na saída de bola do adversário e sufocava os visitantes. E o gol poderia ter saído aos 7min, quando Felipe Azevedo passou por Carli e cruzou na área. A bola chegou até Juninho Quixadá que finalizou mal e mandou por cima.

Apesar da forte pressão, o Ceará tinha poucas oportunidades claras de gol. Uma delas, no entanto, foi claríssima. Aos 30min, Lindoso fez pênalti em Juninho Quixadá. Arthur, artilheiro do time na temporada, foi para a cobrança e mostrou muita calma na cobrança. O problema é que ele mandou para fora após deslocar Saulo.

Inofensivo no primeiro tempo, o Botafogo quase abriu o placar no primeiro lance da etapa complementar. Pimpão fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Kieza. O atacante não alcançou e viu a bola ir na direção do gol. Éverson fez grande defesa e impediu o gol dos visitantes.

O Ceará chegou a marcar o primeiro gol, mas teve lance bem anulado pela arbitragem. Juninho Quixadá recebeu entre os zagueiro e cabeceou firme para superar Saulo. O jogador, no entanto, estava adiantado e viu o lance ser invalidado quando já comemorava.

Com o fim do jogo chegando, o Ceará aumentou a pressão em busca do gol. E Saulo foi brilhante em um lance onde evitou duas vezes o gol adversário. Ele se esticou todo para defender cabeceio de Ricardo Bueno. No rebote, Quixadá também tentou, mas parou no goleiro visitante.

CEARÁ

Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Eduardo Brock, Felipe Jonatan; Edison, Richardson, Juninho Quixadá (Pedro Ken), Calyson, Felipe Azevedo (Ricardinho); Arthur (Ricardo Bueno). T.: Lisca

BOTAFOGO

Saulo; Luis Ricardo, Carli, Rabello, Gilson (Moisés); Lindoso, Matheus Fernandes (Marcelo), Bochecha (Erik), Pimpão; Luiz Fernando, Kieza. T.: Zé Ricardo

Éstádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Juiz: Raphael Claus (SP)

Cartões amarelo: Matheus Fernandes, Carli e Rodrigo Pimpão (Botafogo)