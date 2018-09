Ceará e Chapecoense fazem jogo de seis pontos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ceará recebe a Chapecoense às 19h deste domingo (30), no Castelão, em duelo direto na briga para se salvar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

“Confronto direto é sempre encarado como uma decisão. Vencer, pelo placar que for, nos garante os três pontos, e é disso que precisamos”, disse o lateral Samuel Xavier.

O time de Santa Catarina é o 17º e primeiro da zona de rebaixamento. Já a equipe de Fortaleza ocupa uma posição abaixo e um ponto a menos, com 27.

A equipe do técnico Lisca vem numa crescente neste segundo turno, e já vislumbra saída da zona de degola. Aposta também na força de sua torcida, com vitória nas duas últimas partidas em casa: bateu Corinthians (2 a 1) e Vitória (2 a 0).

Já a Chape, que fez um regular primeiro turno, tem um desempenho sofrível no returno e caiu para as últimas posições.

Pesa também o péssimo retrospecto como visitante. Em 13 jogos realizados longe de seus domínios, perdeu oito, teve cinco empates e não venceu nenhum.

O técnico Guto Ferreira deve repetir o time que venceu Atlético-PR e Inter, antes da derrota para o Fluminense, na última rodada.

CEARÁ

Éverson; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e Jonathan; Edinho e Richardson; Leandro Carvalho, Juninho Quixadá e Calyson; Arthur. T.: Lisca

CHAPECOENSE

Jandrei, Eduardo, Thyere, Nery Bareiro e Bruno Pacheco; Elicarlos e Márcio Araújo; Doffo, Diego Torres e Victor Andrade; Leandro Pereira. T.: Guto Ferreira

Local: Castelão, em Fortaleza

Horário: 19h de domingo

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)