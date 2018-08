Em boa fase após a Copa, Ceará e Atlético-PR se enfrentam em Fortaleza

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ceará e Atlético-PR fazem neste sábado (11), às 16h, um confronto direto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ambos vivem um bom momento na competição e tentam manter o embalo para escapar da queda para a Série B.

O Ceará tem uma das melhores campanhas desde a pausa do Brasileiro durante a Copa do Mundo. Em cinco partidas, a equipe somou dez pontos e subiu para a 18ª colocação, com 15 pontos.

Dificilmente o Ceará deixará a zona da degola nesta rodada, mas a evolução do time é visível. A situação poderia estar melhor ainda se não fosse um gol sofrido no fim da partida contra o Santos na quarta-feira passada (8). A equipe do técnico Lisca dominou o jogo, mas foi castigada em um lance de desatenção da defesa.

Além do empate contra o Santos em casa, o Ceará tem nessa sequência positiva vitórias sobre Sport, Fluminense e Paraná e uma derrota contra o Internacional.

O Atlético-PR também está em ascensão no torneio. Nas últimas duas rodadas, obteve uma goleada sobre o Vitória em casa e um empate sem gols contra o Corinthians no Itaquerão.

O time do técnico Tiago Nunes tem 14 pontos, ocupa a penúltima colocação e também não tem chance de deixar a zona de rebaixamento nesta rodada. Para o confronto direto, o Atlético terá três desfalques: o atacante Pablo, suspenso, e os zagueiros Paulo André e Thiago Heleno, contundidos.

O time de Curitiba também chega para essa partida motivado pelo bom desempenho na Copa Sul-Americana. Na última terça-feira (7), a equipe rubro-negra conquistou um resultado histórico ao golear o Peñarol por 4 a 1, em Montevidéu, e avançar às oitavas de final.

CEARÁ x ATLÉTICO-PR

CEARÁ: Éverson; Fabinho, Tiago Alves, Luiz Otávio, João Lucas; Edinho, Richardson, Calyson, Juninho Quixadá; Felipe Azevedo, Arthur. T.: Lisca

ATLÉTICO: Santos; Jonathan, Wanderson, Léo Pereira, Renan Lodi; Wellington, Bruno Guimarães, Raphael Veiga, Marcinho; Marcelo Cirino, Bergson. T.: Tiago Nunes

Estádio: Presidente Vargas, em Fortaleza

Horário: 16h deste sábado

Juiz: Luiz Flavio de Oliveira (SP)