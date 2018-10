Ceará recebe o Botafogo em disputa direta contra o rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma disputa direta contra o rebaixamento, o Ceará recebe, nesta segunda-feira (15), a partir das 20h, o Botafogo, em partida que encerra a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na zona de rebaixamento, o time nordestino tem 30 pontos -quatro a menos do que seu adversário desta segunda, que, por enquanto, se mantém fora do Z-4. O Ceará, no entanto, tem um jogo a menos.

O clube de Fortaleza quer dar continuidade à reação que começou com a chegada do técnico Lisca. Quando o treinador foi contratado, no início de junho deste ano, o Ceará era o lanterna do Brasileiro, com três pontos após nove rodadas da competição.

Se fossem considerados apenas os pontos conquistados após a paralisação para a Copa do Mundo, o Ceará estaria em quinto. São 7 vitórias em 18 jogos sob o comando de Lisca.

Para o duelo desta segunda, o treinador não poderá contar com Leandro Carvalho, uma vez que o jogador está emprestado pelo Botafogo e, por questões contratuais, não pode enfrentar o time carioca.

Luiz Otávio, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, também é desfalque.

O Botafogo também terá baixas importantes. Gatito Fernández, Jefferson, João Paulo, Marcelo, Valencia e Jean estão lesionados, enquanto Marcinho está suspenso.

CEARÁ

Everson, Samuel Xavier, Eduardo Brock, Tiago Alves e Felipe Jonantan; Edinho, Richardson, Calyson e Juninho Quixadá; Felipe Azevedo e Arthur. T.: Lisca

BOTAFOGO

Saulo; Luis Ricardo, Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes e Bochecha; Luiz Fernando, Erik e Kieza. T.:: Zé Ricardo

Estádio: Castelão, em Fortaleza

Horário: 20h

Juiz: Raphael Claus (SP)