Ceará recebe Vitória para tentar deixar Z-4 após 22 rodadas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ceará tem neste sábado (15) a chance de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro depois de 22 rodadas.

A missão, no entanto, não depende só dos cearenses. Se pontuar contra o Vitória, em duelo no Castelão, a partir das 16h, a equipe alvinegra deixará o Z-4 momentaneamente. Precisará ainda contar com tropeços de rivais diretos, que jogam posteriormente, para encerrar a 25ª rodada fora da zona de descenso.

Mas o alívio, ainda que parcial, já servirá de alento ao Ceará em reação. O clube amargou a lanterna por oito rodadas e chegou a estar a oito pontos do primeiro time fora do Z-4. Hoje, está a apenas um ponto do 16º colocado, a Chapecoense —tem 24, mesma pontuação de Sport e Vasco, e ocupa a 19ª posição.

“Eu divido o campeonato em três terços. No primeiro, fomos muito mal. Neste segundo, estivemos bem. Falta o último terço, decisivo, onde as equipes já sabem seus objetivos. O nosso é bem claro: permanecer na Série A. Antes era difícil até falar isso, porque estávamos muito longe. Agora, nós, pelo menos, chegamos na briga”, avaliou o técnico Lisca após o recente empate sem gols com o América-MG.

O treinador, aliás, é um dos grandes responsáveis pela recuperação do Ceará na competição. Sob seu comando, a equipe teve 46,6% de aproveitamento em 15 jogos —até a nona rodada, com Marcelo Chamusca e, depois, Jorginho, o índice era de 11,1%. Após a Copa do Mundo, o time alvinegro ainda conquistou vitórias expressivas, como o 1 a 0 sobre o Flamengo, diante de mais de 60 mil pessoas no Maracanã.

“No período que tivemos para treinar, durante a Copa, pudemos realinhar a equipe, mudar a maneira de jogar. E isso também é mérito dos jogadores, porque todo mundo dizia que o Ceará já estava rebaixado. A gente ainda não conquistou nada, mas estamos na briga”, completou o técnico.

De antemão, Lisca já poderá celebrar os retornos do goleiro Everson e do atacante Leandro Carvalho, que voltam de suspensão. Ele ainda deverá escalar como titular o atacante Arthur, que foi poupado de parte do duelo com os americanos. Fora de campo, o treinador também terá reforços.

A diretoria alvinegra anunciou valores promocionais, com ingressos a partir de R$ 15, e espera cerca de 50 mil pagantes no estádio, em Fortaleza. A parcial de quinta-feira (13) destacou que mais de 10 mil entradas já haviam sido vendidas.

Do outro lado, o embalado Vitória tenta estragar a festa dos anfitriões. O time rubro-negro vem de três vitórias e um empate, é 12º colocado, com 29 pontos. Diferentemente do rival, terá de lidar com desfalques —Erick e Lucas Ribeiro cumprem suspensão.

CEARÁ

Everson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Edinho, Richardson e Juninho Quixadá; Calyson, Leandro Carvalho e Arthur. T.: Lisca

VITÓRIA

Ronaldo; Jeferson, Ramon, Aderllan e Fabiano; Rodrigo Andrade, Léo Gomes e Marcelo Meli; Neilton, Lucas Fernandes (Yago) e Léo Ceará. T.: Paulo César Carpegiani

Estádio: Castelão, em Fortaleza

Horário: 16h deste sábado

Juiz: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)