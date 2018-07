Ceará troca de estádio contra o Sport para quebrar jejum no Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, é a arma do Ceará para, finalmente, vencer no Campeonato Brasileiro de 2018. A equipe recebe o Sport nesta quarta, às 19h30, pela 13ª rodada da competição.

Com cinco empates e sete derrotas em 12 jogos, o Ceará começa a rodada na lanterna e manterá a posição mesmo com vitória. A escolha pelo estádio, menor do que o Castelão, foi do técnico Lisca, que tem a expectativa de pressionar o adversário, mesmo com um número menor de torcedores presentes.

Os jogadores reconhecem a importância da vitória para o plano de fuga do rebaixamento. "Temos que ter o máximo de atenção para vencermos a partida. Só a vitória nos interessa para iniciarmos nossa reação na competição", afirma o lateral-esquerdo João Lucas.

Na opinião de Lisca, a pausa para a Copa do Mundo foi útil para recuperar o elenco. “Sem dúvidas, favoreceu bastante. Não só a mim, mas a todo o elenco. Além de poder conhecer mais as peças que tenho à disposição, também pude devolver meus atletas a uma condição física e psicológica que estavam precisando”.

O Sport, que começa a rodada na sétima posição, vai a campo sem mistérios. O time confirmado tem Leo Ortiz como zagueiro na vaga de Ronaldo Alves suspenso -Dutra, substituto imediato, está contundido. No meio de campo, Michel Bastos entra no lugar de Deivid, também suspenso. Dessa forma, Gabriel jogará mais recuado, como segundo volante.

"Montei um time técnico para melhorar a saída de bola, mas todos sabem que precisam ajudar na marcação para que essa situação funcione", explicou o técnico Claudinei Oliveira.

CEARÁ

Everson; Samuel Xavier, Luis Otávio, Rafael Pereira, João Lucas; Richardson, Juninho, Ricardinho; Eder Luis, Felipe Azevedo, Arthur. T: Lisca

SPORT

Magrão; Raul Prata, Léo Ortiz, Ernando, Sander; Fellipe Bastos, Gabriel, Michel Bastos; Rogério, Marlone, Rafael Marques. T.: Claudinei Oliveira

Estádio: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Horário: 19h30 desta quarta

Juiz: Grazianni Maciel Rocha (RJ)