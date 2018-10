Ceará vence Atlético-MG e se afasta da degola no Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ceará venceu o Atlético-MG por 2 a 1 nesta segunda-feira (29), no estádio Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado afastou a equipe do técnico Lisca da zona de rebaixamento e complicou a situação dos mineiros na briga por vaga na Libertadores.

Juninho Quixadá e Leandro Carvalho fizeram os gols do Ceará, enquanto Cazares marcou para o visitante no confronto.

Com o resultado, o Ceará chega a 37 pontos conquistados e se distancia da zona de rebaixamento. Os comandados de Lisca estão na 13ª colocação do torneio, com três a mais que a Chapecoense, primeira da degola. O Galo permanece na sexta colocação, com 46. Os mineiros ficam mais distantes do Grêmio, quinto, com 52, e veem o Santos se aproximar. O time paulista tem a mesma pontuação da equipe comandada por Levir Culpi, mas inferior número de vitórias.

Na próxima rodada, o Ceará enfrentará o Sport, em Recife. O jogo acontece na segunda-feira (5), às 21h (de Brasília). O Atlético enfrentará o Grêmio no sábado (3), às 17h (de Brasília), no estádio Independência.

Leandro Carvalho foi o melhor nome do triunfo do Ceará sobre o Atlético-MG nesta segunda-feira (29). O atacante criou boas chances de estufar a rede adversária, sobretudo pelos lados do campo e até deixou a sua marca.

O Ceará não demorou para abrir o placar. E aconteceu de uma maneira inusitada. Após cruzamento na área, a bola ficou em disputa, e Maidana chegou para afastar o perigo. O chute do beque atleticano explodiu em Juninho Quixadá e parou no canto esquerdo, aos 9min.

Aos 25min, veio o gol do Atlético-MG, Cazares tabelou com Luan e com Ricardo Oliveira e finalizou para empatar o duelo no Castelão.

O triunfo do Ceará foi definido aos 16min da etapa final. Após cruzamento na área, a bola ficou com Leandro Carvalho, que chutou no canto direito de Victor.

O resultado completa um mês de outubro para a torcida do Atlético-MG esquecer. Em quatro partidas, foram três derrotas e um empate, com apenas um gol marcado.

CEARÁ

Éverson; Fabinho, Tiago Alves, Luiz Otávio, João Lucas (Pedro Ken); Richardson, Felipe Jonatan, Edinho, Juninho Quixadá (Valdo); Arthur, Leandro Carvalho.

T.: Lisca

ATLÉTICO-MG

Victor; Emerson, Léo Silva, Maidana, Hulk (Patric); Adilson (Edinho), Elias, Luan (David Terans), Cazares, Chará; Ricardo Oliveira. T.: Levir Culpi

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Juiz: Wagner Reway (MT)

Cartão amarelo: Edinho (Ceará); Iago Maidana, Hulk, Patric, Luan (Atlético-MG)

Gols: Juninho Quixadá, aos 9min do primeiro tempo, e Leandro Carvalho, aos 16min do segundo tempo (Ceará); Cazares, aos 25min do primeiro tempo (Atlético-MG)