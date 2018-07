Ceará vence o Fluminense e deixa a lanterna do Campeonato Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Contando com a pressão do "caldeirão" que é o estádio Presidente Vargas, o Ceará se impôs diante do Fluminense e venceu por 1 a 0 na tarde deste sábado (28), em Fortaleza (CE), com gol de Leandro Carvalho. O resultado fez com que os cearenses deixassem a lanterna da competição para o Paraná e interrompessem a sequência de três jogos de invencibilidade do clube carioca.

No próximo domingo, o Ceará enfrenta, fora de casa, o Paraná no duelo dos desesperados. Já o Fluminense, que está em nono lugar antes do término desta rodada, recebe o Bahia no Maracanã (RJ).

O jogador Leandro Carvalho marcou o único gol da partida, aos 40min do primeiro tempo, após arrancar da intermediária e mandar para o fundo da rede.

O Fluminense quase empatou aos 30min do segundo tempo, quando Everaldo pegou a sobra do escanteio, avançou pelo lado direito da área do Ceará e soltou a bomba, quase empatando para o Fluminense.

Mesmo com o revés, o Fluminense comemorou neste sábado a marca de 100 jogos que goleiro Júlio César completou com a camisa do clube carioca.

CEARÁ

Everson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio (Eduardo Brock) e João Lucas; Fabinho, Edinho e Cardona; Juninho Quixadá, Leandro Carvalho (Calyson) e Arthur.

T.: Lisca

FLUMINENSE

Júlio César, Gilberto, Digão, Gum e Ayrton Lucas; Richard, Mateus Norton, Jadson (Luciano) e Sornoza (Everaldo); Júnior Dutra (Matheus Alessandro) e Pedro.

T.: Marcelo Oliveira

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho (SP)

Auxiliares: Daniel Luis Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Cartões amarelos: Edinho, Juninho Quixadá, Samuel Xavier, Cardona (CEA); Gilberto (FLU)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Leandro Carvalho, aos 40 minutos do primeiro tempo (CEA)