Ceará vira em três minutos, vence Chapecoense e deixa zona de rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ceará e Chapecoense entraram em campo neste domingo (30) já sabendo que a vitória bastaria para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os visitantes começaram melhor no Castelão e abriram o placar, mas os donos da casa viraram em três minutos, marcaram mais um e ficaram com o triunfo por 3 a 1, em duelo da 27ª rodada.

Doffo marcou para a Chapecoense, enquanto Valdo, Arthur e Leandro Carvalho mudaram a história do jogo.

A equipe alvinegra chega aos 30 pontos e sobe para o 15º lugar, enquanto o time catarinense estaciona nos 28 pontos e é o 18º até o momento.

A Chapecoense volta a jogar no sábado (6), quando recebe o Atlético-MG, enquanto o Ceará só retorna a campo na segunda-feira (15 de outubro) na partida em casa contra o Botafogo.

O zagueiro Valdo e o atacante Arthur foram os grandes nomes do jogo. Primeiro, o defensor salvou o Ceará ao evitar o segundo gol da Chape e, pouco depois, empatou o duelo após passe de Arthur. Já o atacante fez bela jogada individual e virou para os donos da casa pouco depois.

O jogo começou devagar, com poucas chegadas ao ataque, mas foram os donos da casa que criaram perigo pela primeira vez. Aos 23 minutos, Quixadá puxou para a direita e bateu, mas Jandrei fez a defesa sem grandes dificuldades. Pouco depois, o goleiro agarrou a bola após novo chute de Quixadá.

A Chapecoense tinha a bola, mas não conseguia transformar a posse em boas chegadas ao gol. Isso mudou aos 34 minutos, quando Nery cruzou da esquerda, e Everson cortou, mas a bola sobrou para Doffo, que bateu sem goleiro para abrir o placar no Castelão.

Na reta final do primeiro tempo, Arthur escorou de cabeça após cruzamento na área, e a bola raspou o travessão antes de sair.

Logo no começo da etapa final, a Chapecoense teve grande chance para fazer o segundo gol. Após chutão para a frente, Everson saiu mal do gol, e a bola sobrou para os visitantes. Sem goleiro, o zagueiro Valdo salvou chute quase em cima da linha.

Depois de quase levar o segundo, o Ceará precisou de apenas três minutos para virar o jogo. Aos 10, o mesmo Valdo aproveitou cruzamento na área e desviou para o gol. Já aos 13, Arthur disparou pelo lado direito, entrou na área e bateu forte. Jandrei aceitou e viu a virada dos donos da casa.

O Ceará continuou melhor no segundo tempo e foi premiado com o terceiro gol. Aos 31 minutos, Samuel Xavier tocou para Leandro Carvalho, que carregou a bola e bateu rasteiro por baixo das pernas de Jandrei.

CEARÁ

Everson; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo, Felipe Jonathan; Edinho, Richardson, Juninho Quixadá (Ricardinho), Calyson; Arthur (Ricardo Bueno), Leandro Carvalho (Eder Luis). T.: Lisca

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Nery Bareiro, Bruno Pacheco; Elicarlos, Márcio Araújo (Canteros), Diego Torres (Vinicius); Doffo, Victor Andrade (Bruno Silva), Leandro Pereira. T.: Guto Ferreira

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Cartões amarelos: Arnaldo, Leandro Carvalho, Arthur e Luiz Otávio (Ceará); Bruno Pacheco, Canteros, Eduardo, Victor Andrade e Rafael Thyere (Chapecoense)

Gols: Doffo, aos 34min do primeiro tempo (Chapecoense); Valdo, aos 10min, Arthur, aos 13min, e Leandro Carvalho, aos 31min do segundo tempo (Ceará)