Ceasas do Paraná fecham na sexta; só Londrina terá horário especial no feriado

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Ceasa de Londrina terá horário especial nesta sexta-feira (7 de setembro). O mercado estará aberto das 3 às 9 horas da manhã. As outras quatro Ceasas no Estado, em Curitiba, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, fecham nesta data, feriado nacional em comemoração a Independência do Brasil.

Todas as unidades voltam a funcionar normalmente no sábado (8). Confira abaixo, no serviço, os horários de atendimento dos mercados atacadistas de cada unidade, assim como demais informações de contato das Ceasas.

Serviço

CEASA LONDRINA

Horários: Segundas, quartas e sextas-feiras, das 4 às 8 horas, e das 13h30 às 16 horas.

Terças, quintas-feiras e sábados das 5 às 9 horas.

Dia 7 de setembro, sexta-feira, das 3 às 9 horas.

Dia 8 de setembro – mercado aberto.

Endereço: Av. Brasília, nº 10.000, Gleba Ribeirão Lindoia.



CEASA CURITIBA

Horários: Boxes de segunda a sexta-feira, das 4h30 às 17 horas.

Mercado do Produtor, de segunda a sexta-feira, das 4h30 às 12 horas.

Sábados: das 4h30 às 12 horas.

Dia 7 de setembro, sexta-feira – mercado fechado.

Dia 8 de setembro, sábado – mercado aberto.

Endereço: BR 116, km 111, nº 22.881 – bairro Tatuquara.



CEASA MARINGÁ

Horários: de segunda a sexta-feira das 5h30 às 12 horas

Sábados: das 5h30 às 10 horas.

Dia 7 de setembro, sexta-feira – mercado fechado.

Dia 8 de setembro, sábado – mercado aberto.

Endereço: Rodovia PR-317, nº 6.330 – Saída para Campo Mourão.



CEASA CASCAVEL

Horários: de segunda-feira a sábado das 6 às 12 horas.

Dia 7 de setembro, sexta-feira – mercado fechado.

Dia 8 de setembro, sábado – mercado aberto.

Endereço: BR 467 – km 110,6 – Saída para Toledo.



CEASA FOZ DO IGUAÇU

Horários: de segunda a sexta-feira das 5 às 15 horas.

Sábados, aberta das 5 às 14 horas.

Dia 7 de setembro, sexta-feira – mercado fechado.

Dia 8 de setembro, sábado – mercado aberto.

Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, nº 1.254.



CEASA PARANÁ ADMINISTRAÇÃO

Atendimento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 12 horas, e das 13 às 17 horas.

Dia 7 de setembro, sexta-feira – fechada.

Endereço: Av. Nossa Senhora da Luz, nº 2.143, bairro Jardim Social.