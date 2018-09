Celebridades cotadas para 'A Fazenda' têm aumento de buscas na web

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 10ª edição do programa A Fazenda começa nesta terça-feira (18), mas os nomes dos participantes oficiais do reality ainda são incertos para o público. Mesmo assim, alguns possíveis nomes já estão na mira e têm recebido alta de procura nas buscas do Google.

Segundo o site, nos últimos sete dias houve um crescimento na busca por Mileide Mihaile, a ex-mulher de Wesley Safadão. Da lista dos possíveis dez participantes mais buscados, ela ocupa a primeira posição, com 25,12% das buscas. Logo atrás dela está Mara Maravilha, com 22,67%.

Em terceiro lugar está o youtuber Leo Stronda, com procura de 13,41%. Ele deve estar na nova edição junto com Geisy Arruda, que ocupa o quarto lugar (11,85%), Gabi Prado (6,85%) e Perla (5,2%). Completam os 100% os possíveis participantes Claudio Andrade, Babi Rossi, Fernanda Lacerda e Aline Mineiro.

Segundo o colunista Fefito, devem também estar no programa o ex-jogador Aloísio Chulapa; a ex-Power Couple Nadja Pessoa; o humorista Evandro Santo; a ex-paquita Cátia Paganote; o modelo Lucas Malvacini; a atriz Vida Vlatt; a ex-BBB Mayla; a ex-panicat Fernanda Lacerda; a ex-BBB Ana Paula Renault; o cantor JC, do Sampa Crew e o lutador Felipe Sertanejo.