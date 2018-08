Celso Amorim vai ao Vaticano e entrega livro de Lula ao papa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro da Defesa e Relações Exteriores Celso Amorim foi recebido pelo papa Francisco nesta quinta-feira (2). Ele estava acompanhado pelo ex-ministro argentino Alberto Fernández e o ex-ministro chileno Carlos Ominami.

O encontro fora da agenda oficial do papa foi realizado em sua residência, a Casa Santa Marta. Procurados, os porta-vozes do Vaticano afirmaram que não comentam encontros pessoais do pontífice.

A assessoria do PT divulgou fotos do encontro na página oficial do ex-presidente Lula. Segundo Amorim, o encontro durou cerca de uma hora e o assunto prioritário do encontro foi a situação política e jurídica de Lula, da América do Sul e do Brasil.

"O Papa recebeu um exemplar em italiano do livro 'A verdade vencerá', de Lula, e enviou uma mensagem espiritual ao ex-presidente. Francisco disse que continuará acompanhando com interesse a situação do Brasil", relata a página.

Nesta quinta-feira, Lula deve receber Chico Buarque e Martinho da Vila, na carceragem da PF em Curitiba.