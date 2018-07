Celular ao volante rende uma multa a cada cinco minutos no Paraná

Rodolfo Luis Kowalski

A cada cinco minutos, um motorista é flagrado por agentes de trânsito utilizando o celular em rodovias e ruas paranaenses. Segundo informações do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), entre janeiro e junho deste ano foram emitidas 50.800 autuações desse tipo, com uma média de 278 multas aplicadas por dia ou ainda 12 infrações a cada hora.

A boa notícia é que o número de registros, que cresceu em locais como Rio de Janeiro (22,5%), Recife (8%) e Distrito Federal (4,9%), apresentou queda no primeiro semestre no Paraná. No ano passado haviam sido 57.275 notificações nos seis primeiros meses do ano, o que aponta para uma queda de 12,5% no número de registros em 2018.

Os dados aponta que as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) podem estar tendo um impacto positivo sobre o comportamento dos motoristas. Desde 2016, o CTB passou de média a gravíssica as infrações por uso de celulares. Com isso, o condutor recebe 7 pontos na CNH e paga multa de R$ 293,47.

Além do rigor maior na punição aos infratores, outra alteração importante no CTB é que agora tanto faz se o condutor está fazendo uma ligação ou não, bastanto estar segurando o celular para ser autuado – e mesmo se estiver parado no semáforo. É que se há 20 anos o risco era de o motorista fazer ou atender uma ligação enquanto dirigia, hoje as possibilidades de distração são diversas, já que os celulares oferecem acesso a diversas outras funcionalidades, como as redes sociais.

Três segundos

Nesse sentido, uma pesquisa da Cesvi Brasil indica que o condutor fica em média três seguros sem olhar para a via quando usa o aparelho celular. Embora pareça pouco, esse tempo é suficiente para causar acidentes graves, pois os motoristas não percebem a mudança repentina dos semáforos, freada mais brusca do carro à frente ou até mesmo invadem a faixa ao lado.

Infrações Paraná – Celular e direção

(dados de janeiro a junho)

Utilizando o celular

2017 9.928

2018 8.054

Segurando o celular

2017 30.967

2018 27.531

Manuseando o celular

2017 16.380

2018 14.515

TOTAL

2017 57.275

2018 50.100