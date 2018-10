Celulares mudam para 'horário de verão' e usuários levantam uma hora mais cedo

Ana Ehlert

Clientes da operadora TIM que tem aparelhos da Apple recorreram às rede sociais para relatarem que o horário do relógio do celular foi adiantado de forma automática para o horário de verão nesta segunda-feira (15), provocando confusão. No Twitter, muitos reclamaram ter perdido uma hora de sono em pleno retorno de feriado e cobraram explicações da operadora.

Em nota a 'TIM informa que no dia de hoje (15/10) alguns modelos de smartphones tiveram o relógio adiantado erroneamente em uma hora por uma ocorrência de sistema. As ações corretivas já foram tomadas para a normalização do relógio. A TIM lamenta o ocorrido e pede desculpas aos seus clientes pelo inconveniente.”

Em resposta a questionamento feito em sua página no Facebook, a TIM encaminhou a seguinte mensagem: "Os aparelhos vinculados a operadora estão programados para a mudança que sempre ocorre referente ao horário de verão no mês de outubro, porém houve uma alteração na data devido as eleições, assim o novo horário só entrará em vigor no mês de novembro. Pedimos desculpas se causamos algum desconforto e, orientamos que você configure seu aparelho para o horário de Brasília".

A alteração desta segunda coincide com o início do horário de verão do ano passado. De acordo com as mensagens publicadas na rede social, o problema teria ocorrido somente em aparelhos iPhone da operadora TIM.

HORÁRIO DE VERÃO EM 2018

O governo decidiu acatar o pedido do MEC (Ministério da Educação) para adiar o início do horário de verão do dia 4 para 18 de novembro.

A troca na data se deu para evitar que a alteração dos relógios coincida com o primeiro dia da realização da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o que poderia confundir os candidatos.