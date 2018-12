Cemitérios de São Paulo devem receber 1 milhão de visitantes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um milhão de visitantes são esperados durante toda esta sexta-feira (2), feriado de Finados, nos cemitérios da capital paulista, segundo a Prefeitura de São Paulo.

Um esquema especial de ônibus foi montado para atender as regiões dos cemitérios. A Companhia de Engenharia de Tráfego também montou bloqueios, alterações de sentido de circulação e travessia de pedestres. As informações são da Agência Brasil.

A prefeitura informou que intensificou as ações de zeladoria nas 22 necrópoles da cidade e no crematório da Vila Alpina. Há fiscalização para coibir a atuação de enxadinhas (pessoas que se infiltram nos cemitérios para oferecer serviços irregulares como limpeza de túmulos ou vigilância) e de flanelinhas.

Outra preocupação é com a água parada em flores deixadas em túmulos. Os vasos devem ser recolhidos ou preenchidos com areia para evitar a proliferação do mosquito da dengue.

Em um dos principais cemitérios da cidade, o da Consolação, considerado museu a céu aberto com a arte tumular e túmulos de personalidades, os visitantes podem participar nesta sexta de passeios guiados.

São mais de 76 mil metros quadrados, que receberam varrição, fixação de vasos enchidos com areia para evitar água parada e construção de rampas de acesso para acessibilidade.