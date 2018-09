Cenário é de pouca renovação no Congresso, afirma especialista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A proibição de doações de empresas para campanhas políticas no país, aprovada pelo STF (Superior Tribunal Federal) em 2015, pouco fez para diminuir a concentração de poder nas mãos das oligarquias.

"Nada mudou entre as eleições de 2014 e 2018. O poder segue concentrado nos grandes caciques regionais, e eles distribuem o dinheiro para quem querem", afirmou o pesquisador Bruno Carazza, autor do livro "Dinheiro, Eleições e Poder" (Companhia das Letras) e do blog "O E$pírito das Leis", da Folha de S.Paulo.

Carazza participou de um debate promovido pelo Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) em parceria com a Folha de S.Paulo, nesta quarta-feira (19), na capital paulista. O encontro foi mediado pelo repórter Ricardo Balthazar e contou também com a participação de Bruno Speck, pesquisador do Departamento de Ciência Política da USP.

De acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 450 empresas e 33 pessoas físicas fizeram doações de mais de R$ 1 milhão cada para candidatos e partidos em 2014. Em 2018, após o fim da participação de pessoas jurídicas, dados parciais mostram que 513 pessoas com patrimônio declarado acima de R$ 1 milhão estão envolvidas em campanhas.

"No Brasil, o grau de concentração [de doações] é muito maior do que em outros países. É uma especificidade brasileira", disse Bruno Speck. Doações grandes em outros países, como a Alemanha, são capazes de mobilizar a sociedade para uma discussão sobre os efeitos dessa ação, o que não acontece por aqui, segundo o professor.

A origem das doações merece tanta atenção quanto o tamanho. "Talvez haja um movimento ligado à corrupção. Geralmente, essas doações vêm de setores interessados em obras públicas ou mudanças em agências reguladoras", disse Carazza.

A análise das contribuições permite ainda descartar o fator ideológico, disse o pesquisador. "Elas se movem rumo a quem tem mais chances de exercer o poder."

Ele citou como exemplo o aumento de doações para o PT (Partido dos Trabalhadores) conforme a legenda foi ganhando maior poder político.

Sua sugestão para tornar o processo mais equilibrado é reduzir a demanda por dinheiro nas campanhas e limitar quanto cada agente pode doar.

A existência de muitos partidos sem perfil ideológico bem definido é considerada outro problema. Essas siglas confundem o eleitorado e demandam muito mais dinheiro para se tornarem competitivas.

Carazza também defendeu o retorno das doações empresariais, desde que limitadas a um percentual baixo. "Ao proibir as contribuições de empresas, jogamos na obscuridade informações que são importantes para a sociedade."

Em 1994, quando o STF liberou as contribuições de pessoas jurídicas, o montante arrecadado foi de cerca de R$ 1 milhão. Em 2014, última eleição antes do veto, superou os R$ 4 bilhões.

Para Speck, da USP, o crescimento é compatível com o tamanho da democracia brasileira, levando-se em conta o número de cargos em disputa e de candidatos.

Além disso, o custo da campanha política é apenas uma parte do problema do sistema político brasileiro, na avaliação do Carazza. "O custo do presidencialismo de coalizão, com recursos gastos para a aprovação de agendas, é muito maior do que o do financiamento eleitoral e causa danos para a sociedade."