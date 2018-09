Cenários em tamanho real colocam público dentro de seus jogos favoritos na Game XP

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cenário em tamanho real capaz de colocar o público dentro das aventuras de seus jogos favoritos. Essa é uma das atrações dessa segunda edição da Game XP, que acontece no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio, até o próximo domingo (9).

O evento mistura feira de videogames, tecnologia e inovação com um parque de diversões, mas o destaque é a área externa do evento, onde cenários em tamanho real.

Uma parede de 14 metros para escalar como o Homem-Aranha, uma pista para correr como Crash, do jogo Crash Bandicoot, e uma arena de paintball que simula o cenário do um jogo de tiros Rainbow 6 são algumas das atrações.

"É um Mapa Fronteira na vida real" diz Guilherme Schueler, 12, sobre a área dedicada a Rainbow 6 na Game XP. "É o meu jogo favorito, achei a experiência incrível, me senti dentro do jogo."

Guilherme jogou contra seu pai. "Acho que depois de hoje ele também vai querer jogar", diz o jovem. O pai, Eduardo Schueler, 36, gostou da brincadeira. "Não sou muito desse tipo de jogo, mas adoro games."

Há também um espaço dedicado ao jogo de batalhas Clash Royale, feito para celular. Deric Chaves, 14, que está em uma fase já avançada do jogo achou o espaço bastante realista. "É mais difícil do que parece fazer as jogadas", diz ele sobre os personagens que usam arco e flecha, espadas e lanças para derrubar a torre do rei.

Considerado o primeiro Game Park do mundo, a Game XP tem, além da área externa, três arenas e os visitantes podem acompanhar os campeonatos de jogos como Overwatch, Rainbow 6, CS:GO e Just Dance. Os jogos são transmitidos na maior tela de games do planeta, com 1.500 m².

O evento também tem atrações de E-Sports, lançamento de jogos inéditos, freeplays, palestras sobre tecnologia e inovação, além do tradicional concurso de cosplayers. Confira a programação completa no site da Game XP.