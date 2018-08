Cenas de sexo e violência aumentam classificação etária da novela 'Jesus'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela "Jesus", exibida pela Record, deve ser reclassificada. Segundo determinação do Ministério da Justiça, a trama deve ser recomendada para menores de 12 anos. Documento divulgado pelo Diário Oficial da União desta quarta (29) diz que conteúdo da trama tem cenas de sexo e de violência.

Já havia sido determinado que a trama bíblica da Record seria indicada para menores de dez anos. No entanto, despacho por Geraldo Luiz Nugoli Costa, diretor do departamento de políticas públicas, publicou texto em que justifica a mudança.

"Durante a análise da novela foram constatadas tendências como apelo sexual, consumo de droga lícita, presença de arma com violência, morte intencional, ato violento, pena de morte, presença de sangue e crueldade todas agravadas por relevância e todas incompatíveis com a autoclassificação sugerida", cita o despacho.

O texto ainda diz que os contrapontos apresentados pelo roteiro não são suficientes para "atenuar o impacto imagético e contextual" mostrados nos capítulos. Não há informações de que cenas foram consideradas impróprias para idade fixada antes pelo Ministério da Justiça.

Segundo despacho, a emissora já foi notificada para adequar o conteúdo da novela para crianças maiores de dez anos, mas as mudanças não foram suficientes, de acordo com o órgão. A Record tem cinco dias para colocar a nova classificação no ar.