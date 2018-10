Cenas de sexo foram tediosas, diz atriz de ‘50 Tons de Cinza’

Da redação

Dakota Johnson, a Anastasia do filme ‘50 Tons de Cinza’, revelou que sentiu tédio ao longo de sequência de cenas de sexo nas produções que participou. Os longas foram inspirados em livros de uma trilogia erótica: ‘50 Tons de Cinza’, ‘50 Tons Mais Escuros’ e ‘50 Tons de Liberdade’. A atriz fez a declaração ao ‘Celebrity Insider’ e desabafou sobre os momentos em que teve que contracenar com Jamie Dornan, ator que interpretou Christian Grey na trama. “Filmando dois filmes direto, que são quase sempre a mesma coisa, de novo e de novo, ficou um pouco tedioso. Era só ‘como a gente vai fazer essa maldita cena de sexo ser melhor que as outras?’. Existe um limite no que você pode fazer em um filme para maiores de 18. Era difícil”, afirmou Dakota Johnson. Em junho, a atriz desmentiu rumores de que não se dava bem com o Jamie Dornam. “Amigos para sempre”, declarou Dakota na ocasião.

Preocupação



John Williams, autor das trilhas de ‘Star Wars’, é internado

O músico norte-americano John Williams, compositor das trilhas de ‘Star Wars’, ‘Indiana Jones’ e dos três primeiros filmes da série ‘Harry Potter’, está internado. Ele foi acometido por uma “doença de último minuto”, segundo a casa de espetáculos Royal Albert Hall, de Londres, onde se apresentaria amanhã. A noite será uma celebração de sua música, que inclui também as trilhas de clássicos como ‘ET’ e ‘Tubarão’. Ele será substituído pelo compositor belga Dirk Brosse, diretor da Orquestra de Câmara da Filadélfia. Não foram divulgadas mais informações da enfermidade. “Saber que 5.000 amigos seus estarão juntos celebrando a sua música é um grande conforto durante a recuperação. Ele deseja a todos uma ótima noite”, declarou seu empresário. Williams, de 86 anos, já ganhou cinco Oscars, soma sete Baftas e 24 Grammys, alé, de já ter sido indicado ao Oscar mais de 50 vezes. Também compôs as trilhas de ‘Jurassic Park’, ‘Superman’ e ‘Contatos Imediatos do Terceiro Grau’.

Treta



Integrante do ‘Pânico’ pede demissão após briga em rádio com Biel

Amanda Ramalho, uma das integrantes que estava há mais tempo na bancada do programa Pânico, anunciou que pediu demissão após a briga que teve com o cantor Biel na terça-feira (23). “Eu pedi demissão. Não faço mais parte do programa Pânico. Um beijo aos meus companheiros e amigos que fiz lá. A gente se tromba”, escreveu em seu Twitter. O anúncio veio após uma briga envolvendo a integrante e o cantor Biel, convidado do programa na última terça-feira. A briga chegou a tal ponto que amanda ficou estressada e Biel deixou o estúdio com o programa ainda em andamento. Na sequência, seguiu-se um bate-boca com a produtora e integrante do programa, Paulinha.

Após AVC



Ziraldo recebe alta de hospital um dia antes de completar 86 anos

Um dia antes de completar 86 anos (ontem), Ziraldo recebeu alta do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio, onde estava internado desde o dia 26 de setembro. O cartunista deu entrada na ocasião com quadro de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico e ficou alguns dias em estado grave. Deixou a unidade hospitalar na terça-feira (23). Em seguida, Ziraldo teve “boa evolução clínica”, segundo o Hospital, e foi transferido para a Unidade Semi-Intensiva (USI) em 30 de setembro, quando passou a receber tratamento fisioterápico.

Níver do dia

Rafael Cortez

jornalista e humorista brasileiro

42 anos