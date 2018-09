Centauro inicia Programa de Trainee 2019

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Centauro, maior rede multicanal de artigos esportivos da América Latina, abre inscrições para selecionar trainees que farão parte do time da companhia a partir de 2019. Com o objetivo de buscar jovens que se identifiquem com a dinâmica do varejo e tenham vocação para liderar equipes, o programa “O Grande Jogo” receberá inscrições até 05 de outubro, por meio do site www.traineecentauro.com.br.

O processo da Centauro proporciona uma jornada de desafios e inspirações para jovens que estão em busca de um grande projeto. Orientados por um Coach, os trainees selecionados são responsáveis por elaborar um projeto que traga impacto ao negócio, no qual são desafiados desde a concepção até a sua implementação. Esse plano é acompanhado pelo CEO e pela Diretoria. Nos últimos anos, todos os candidatos que entraram para o time da empresa conquistaram rápido desenvolvimento pessoal e profissional na organização. O programa conta com uma integração, em que o trainee tem a oportunidade de vivenciar e conhecer toda a operação de loja, centro de distribuição, SAC e BackOffice, inclusive com experiências na operação em datas estrategicamente importantes para o negócio, o que contribuiu justamente para o crescimento acelerado dentro da companhia.

Hoje, como parte de seu DNA, a Centauro busca por talentos promissores, entusiasmados, obstinados e admiradores do varejo. Fazem parte dos pré-requisitos para participação do processo seletivo a formação superior entre dezembro de 2016 a dezembro de 2018, em cursos das áreas de exatas ou humanas. Além disso, inglês e disponibilidade para viajar ou residir em outras cidades são fundamentais. O trainee da Centauro visa sempre a formação qualificada da futura liderança da companhia, com desafios e oportunidades, além de prezar pela capacitação de pessoas. Os aprovados terão contrato de um ano, que inclui todos os benefícios da companhia, como plano de saúde, plano odontológico, alimentação, cooperativa de crédito e salário compatível com o mercado, além de participação nos lucros e resultados (PLR).

Durante o processo, um dos grandes diferencias promovidos é a entrevista com o CEO Pedro Zemel e com a diretoria executiva da empresa. Além disso, outra cinco etapas fazem parte: testes online de lógica e inglês, game online, entrevista online, dinâmica presencial em grupo e entrevista presencial com área de Recursos Humanos e líderes.

Nas fases finais, os candidatos são direcionados à área de atuação mais alinhada ao seu perfil, seja em operações de lojas ou centro de distribuição, ou vagas corporativas. Aos que ingressarem, a Centauro oferece um programa de desenvolvimento com acompanhamento mensal, junto às equipes de Desenvolvimento, Coach e Diretores da companhia. A iniciativa inclui ainda treinamentos que prestam suporte ao crescimento acelerado dos novos integrantes, abordando temas como Autoconhecimento e Protagonismo, Gestão para Resultados, Gestão de Projetos e preparação para assumir posições de liderança.

Sobre a Centauro: Com mais de 35 anos no mercado, a Centauro é a maior rede multicanal de produtos esportivos da América Latina. A empresa conta hoje com 188 lojas, espalhadas em mais de 20 estados brasileiros, além do e-commerce (www.centauro.com.br). A companhia oferece serviços e experiências personalizadas para cada perfil de consumidor, auxiliando no processo de compra e democratizando a prática esportiva no país. Com um modelo multicanal, são os consumidores que determinam quando, onde e como querem provar, comprar e receber produtos. Com sede em São Paulo, a Centauro emprega mais de 6 mil colaboradores.

