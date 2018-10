Centenas fazem festa no embarque do Palmeiras para Argentina

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma multidão alviverde tomou os arredores do Aeroporto de Guarulhos na noite desta segunda-feira (22). Centenas de fãs foram até o local para realizar a tradicional festa que ficou conhecida como "Aeroporco", no embarque do time para Buenos Aires, preparando a ida para a semifinal da Libertadores, contra o Boca Juniors.

A festa foi transmitida por canais de televisão e redes sociais, com direito a fogos de artifício, bateria de torcida organizada, segurança reforçada e muito apoio para a delegação que ainda realiza um treino na Argentina na próxima terça-feira. O jogo está marcado para as 21h45 de quarta-feira.

O veículo foi até uma entrada alternativa para evitar que o movimento prejudicasse ainda mais o aeroporto. O contato dos atletas com o público se limitou a um acento de longe, separados por uma barreira policial.

Antes disso, no trajeto do ônibus até o portão de entrada, os atletas tentavam corresponder com tapas no vidro, no ritmo das músicas entoadas pela multidão que faziam um corredor de passagem para o time.

O apoio encantou os atletas, que fizeram dezenas de fotos, vídeos e registraram tudo isso nas redes sociais. Felipe Melo, por exemplo, postou a festa e usou a hashtag "Não importa o que digam", um grito da torcida contra a imprensa. Até o Instagram do Palmeiras fez uma transmissão ao vivo do evento. Funcionários do clube que estavam com a delegação também fizeram seus posts.