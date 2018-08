Centrais sindicais realizam manifestação no Centro Cívico hoje

Antonio Trajano

As Centrais Sindicais realizam, na manhã de hoje, em todo o País, o “Dia do Basta”, em defesa do Emprego, da Aposentadoria e dos Direitos Trabalhistas. Em Curitiba, o ato será às 11 horas, em frente à Fiep, na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico.

“Será um dia nacional de mobilizações e paralisações. As categorias nas cidades ou estados decidirão como vão se manifestar. O importante é que realizem os atos para mostrar à sociedade que precisamos de mais empregos (num país de treze milhões de desempregados), de manter nossos direitos e de ter aposentadoria digna”, diz Miguel Torres, presidente interino da Força Sindical.

Em Curitiba os atos pelo Dia do Basta começam logo cedo, com protestos de metalúrgicos na porta das fábricas na Grande Curitiba. Os petroleiros da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar )também realizam um ato às 7 horas na frente da refinaria, em Araucária. Em Curitiba, o ato na Cãndido de Abreu deve reunir categorias variadas, como professores e bancários. Atos e manifestações acontem em outras capitais brasileiras ao longo do dia.