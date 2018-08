Centrais sindicais se unem no Dia do Basta e promovem atos em Curitiba nesta sexta

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Diversas categorias de trabalhadores se unem nesta sexta-feira (10) para o Dia do Basta, uma mobilização nacional das Centrais Sindicais, que tem ações programadas em Curitiba. Logo pela manhã, cerca de 20 mil metalúrgicos da Grande Curitiba, filiados à Força Sindical do Paraná, participarão dos protestos do Dia do Basta, com protestos nas portas de fábricas das principais empresas da região.

"Desde a madrugada desta sexta-feira, o Sindicato estará nas portas de fábrica liderando as assembleias contra os desmandos do atual governo, responsável por deixar mais de 60 milhões de brasileiros desempregados", diz material de convocação.

Mobilizações serão realizadas em dezenas de cidades do país, em fábricas, ruas e praças.

Ainda pela manhã os petroleiros realizam manifestação em frente à Repar, em Araucária, a partir das 7h.

Um grande ato político está marcado para as 11 horas em Frente ao Prédio da FIEP, na Avenida Cândido de Abreu, com professores, bancários e outras categorias.

O Dia do Basta é uma manifestação contra o desemprego, contra a Reforma trabalhista, que precariza os emprego, em defesa da democracia e contra a perseguição politica, contra os altos preços dos combustíveis e o gás de cozinha, e contra a reforma da previdência, que será retomada após as eleições.