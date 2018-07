Centrão tem vocação para ser adjacente do PSDB, diz Lupi

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Sem o apoio das siglas do centrão, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, criticou nesta sexta-feira (20) a decisão do bloco partidário de se aliar a Geraldo Alckmin.

Em convenção nacional do partido, ele afirmou que as legendas como DEM, PP e PR têm vocação para ser adjacentes do PSDB e ressaltou que elas terão de carregar a "pena dos tucanos".

"Eles vão voltar ao leito natural deles que é ser adjacentes ao PSDB. Quem vive com tucano acaba carregando a pena do tucano. Se eles querem isso, o que eu posso fazer?", questionou.

Na quinta-feira (19), para frustração de Ciro Gomes, o centrão optou por um apoio ao PSDB. Agora, o PDT aumentou a ofensiva sobre o PSB e PC do B, na tentativa de evitar um isolamento na disputa presidencial.

"Como fala o gaúcho, cavalo encilhado só passa uma vez na porta. Passou e eles desprezaram. Daqui a pouco, não tem mais porta", disse.

Lupi afirmou que conversou nesta sexta-feira (20) com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, sobre uma aliança. Uma reunião entre eles será promovida na próxima semana.

"Eles estão olhando para os apoios estaduais, principalmente Pernambuco. E acho que avançou a conversa com o governador de São Paulo, Márcio França. que tende a nos apoiar", disse.

Atualmente, São Paulo e Pernambuco são os dois principais obstáculos no PSB para uma aliança com o PDT. O primeiro defende que a sigla fique neutra na disputa presidencial e o segundo que ela apoie o PT.

Em uma provocação aos petistas, Lupi disse que o nome do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, cotado para substituir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida eleitoral, é difícil de ser decorado pelos eleitores.

"Ciro é nordestino e é fácil de decorar até por causa do Padre Cícero, Agora, Haddad é difícil. Ele é um cara maravilhoso, mas é um nome difícil de decorar", afirmou.

Ciro foi oficializado nesta sexta-feira (20) candidato do PDT à sucessão presidencial. Ele assumiu o posto, contudo, sem o anúncio de nenhuma aliança e sem candidato a vice-presidente.