Centro de Curitiba se torna cenário para ensaios românticos

Redação Bem Paraná, com assessoria

Foto romântica em parque? Esqueça! Os casais modernos têm trocado os espaços mais românticos da cidade pelos grandes centros urbanos. Carros, sinaleiros e prédios têm se tornado comuns nas sessões de fotos e pré-casamentos, é o que revela o fotógrafo especialista em ensaios com o conceito de street photo, ou fotografia de rua, Hamilton Zambiancki. “Ensaios fotográficos de casais, produzidos em áreas urbanas já deixaram de ser tendência e passaram a ser uma realidade no mercado de fotografia. A procura aumentou substancialmente nos últimos meses”.

Ele afirma que é possível, sim, encontrar amor em meio a selva de pedra. “Compor uma foto de um casal, com prédios, ruas e o movimento nas calçadas, por exemplo, tem agradado cada vez mais os clientes que buscam demonstrar o sentimento em meio a loucura das grandes cidades”. Mas cuidado! Ele alerta que não é apenas chegar em um centro movimentado e começar a fotografar. “As áreas escolhidas para a sessão devem ser estudadas minuciosamente”. Para ele, esse estudo prévio do local é o que garante o retrato da história do casal. Além disso, o fotógrafo deve realizar uma pesquisa conceitual sobre os fotografados. “É fundamental conhecer os gostos e expectativas do casal. Assim, a escolha do melhor lugar para o ensaio será assertivo e contará fielmente a história dos apaixonados”, finaliza.