Centro de Letras do Paraná completa 106 anos

Da redação

Como parte das comemorações dos seus 106 anos de fundação, completos nesta quarta-feira (19), o Centro de Letras do Paraná mostra notável vitalidade ao lançar ‘Coleção Literária de Autores Paranaenses’, composta por dez livros, resultado de projeto inspirado pelo propósito de oferecer maior visibilidade aos escritores e, ao mesmo tempo, proporcionar aos leitores oportunidade de conhecerem melhor o potencial literário do nosso Estado. O projeto do Centro de Letras recebeu apoio do Ministério da Cultura, mediante lei de incentivos fiscais.

Autoridades, representantes de entidades culturais da capital e mais de 200 convidados participaram do lançamento da Coleção lançada no último dia 13, no Centro de Eventos do Instituto de Engenharia do Paraná. A Coleção estará à disposição dos leitores para consulta e venda, no Centro de Letras do Paraná (Rua Fernando Moreira, 370).

Para o presidente do CLP, Ney Fernando Perracini de Azevedo, a coleção tem como objetivo contribuir para o reconhecimento local e nacional de escritores paranaenses, no sentido de valorizar a literatura regional e dar oportunidade a novos talentos.

Apollo Taborda França, que muito apoiou e incentivou novos escritores, recebe uma homenagem póstuma, em obra de autoria de sua sobrinha Vânia Maria Souza Ennes. A coleção conta também com a divulgação da vida e obra de renomados escritores como Adélia Maria Woellner, Janske Niemann Schlenker, João Manoel Simões, Orlando Woczikosky e Paulo Walback Prestes.

Escritores de famílias tradicionais também compõem a coleção. As irmãs Liamir Santos Hauer e Lygia Lopes dos Santos têm suas produções literárias obra ‘Entre Vistas e Memórias’ assinada por Leilah Santiago Bufrem. O livro ‘Família Friedrich em trovas’ leva ao conhecimento dos leitores a produção literária da saudosa trovadora Araceli Friedrich e de seus dois filhos, Luiz Hélio e Maurício Norberto.

‘Cronistas do Centro de Letras do Paraná’ e ‘Curitiba Plural’ fecham as dez obras. Estas duas coletâneas revelam o notável potencial da instituição, preocupada em difundir novos talentos. A primeira apresenta a produção de 61 autores, todos membros efetivos do CLP. E ‘Curitiba Plural’ mostra o trabalho de 39 autores – alunos e ministrantes do curso de Criação Literária, realizada pela instituição.

Contrapartida Social

A Coleção Literária de Autores Paranaenses concretizada mediante incentivos fiscais e apoio do Ministério da Cultura, contando com incentivo da Tradener Comercializadora de Energia, teve como contrapartida social a doação das obras para bibliotecas e entidades assistenciais, que também receberão a visita de alguns escritores para falar sobre suas obras. Além disso, cinco livros da coleção foram narrados, resultando em audiobooks, que serão doados para a Biblioteca Pública do Paraná e instituições que atendem pessoas com deficiência visual. As obras serão distribuídas às bibliotecas de todo o País e a diversas entidades assistenciais.

COLEÇÃO LITERÁRIA DE AUTORES PARANAENSES

Apollo Taborda França – Vida e Obra

Adélia Maria Woellner – Minha Vida, Minha Obra

Entre Vistas e Memórias – Liamir Santos Hauer e Lygia Lopes dos Santos

Família Friedrich em Trovas

João Manuel Simões – Vida e Obra

Janske Niemann Schlenker – Poemas Reunidos

Orlando Woczikosky – Poemas Reunidos

Paulo Walback Roberto Prestes – Minha Vida, Minha Obra

Curitiba Plural – Coletânea de 39 autores

Cronistas do Centro de Letras do Paraná – Coletânea de 61 autores