Centro de Sismologia da USP confirma tremor de 2,1 graus na escala Richter em Londrina

Redação Bem Paraná

O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) confirmou nesta quinta (25) o tremor de terra que atingiu Londrina, às 14h45 de quarta (24). A Rede Sismográfica Brasileira registrou um tremor de magnitude 2.1 na cidade paranaense. Várias pessoas sentiram esse tremor e deixaram um depoimentos na nossa plataforma “Sentiu aí?”.

Várias pessoas registraram depoimentos sobre o tremor e o Centro fez um mapa com a distribuição da intensidade sentida por cada pessoa. "Podemos perceber que a maioria das pessoas sentiram este terremoto com intensidade IV (Escala de Mercalli), ou seja, um tremor moderado que pode ser percebido dentro das habitações e se notar objetos balançando. Além disso, esses depoimentos ajudaram para confirmar o epicentro do tremor", diz o comunicado do Centro de Sismologia publicado no Facebook.